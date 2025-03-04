Укр Рус Eng

Макрон собрал министров в Елисейском дворце перед ключевым саммитом ЕС

Новости — Вторник, 4 марта 2025, 11:31 — Иванна Костина

Президент Франции Эмманюэль Макрон встречается с некоторыми министрами сегодня утром в 10 часов в Елисейском дворце перед внеочередным и решающим Европейским Советом в этот четверг.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

За столом переговоров Макрон встречается с министрами Себастьяном Лекорню (вооруженные силы), Жаном-Ноэлем Барро (иностранные дела), Бенжаменом Аддадом (Европа) и Эриком Ломбардом (экономика).

Эта встреча была запланирована еще вчера, до объявления Дональда Трампа о приостановлении американской военной помощи Украине.

Аддад уже прокомментировал решение США, заявив, что оно отдаляет мир.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
Реклама: