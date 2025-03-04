Премьер Чехии: решение Трампа подчеркивает необходимость изменения текущей политики Европы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановлении помощи Украине подчеркивает насущную потребность в фундаментальном изменении текущей политики Европы.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что агрессивная политика России, которая угрожает всем европейцам, не может взять верх.

"Мы должны укрепить наши экономические и военные возможности и взять на себя полную ответственность за собственную безопасность. Это требует увеличения инвестиций в оборону. Обеспечение нашей безопасности также означает усиление нашей поддержки Украины. Мы не можем допустить успеха агрессивной политики России, которая угрожает всем нам", – заявил Фиала.

"Эпоха возложения на других в решении фундаментальных международных проблем от нашего имени закончилась. Пришло время для Европы решительно перейти от слов к действиям", – добавил он.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.