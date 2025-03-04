Зеленский сообщил о "продуктивном разговоре" с вероятным канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, который одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии.
Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что его разговор с Мерцем, который может стать следующим канцлером Германии, был "продуктивным".
"Мы согласовали наши позиции, и я ценю его поддержку", – подчеркнул украинский президент.
Он также добавил, что они с Мерцем договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах.
Недавно Мерц заявил о намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом при первой же возможности.
Кроме того, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу вечером позвонил Мерцу после перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете.