Китай ответил США пошлинами на американские товары на сумму $21 млрд

Китай во вторник быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд – это еще на шаг приблизило две крупнейшие экономики мира к тотальной торговой войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Пекин также ввел экспортные и инвестиционные ограничения для 25 американских фирм из соображений национальной безопасности.

"Попытки оказать чрезмерное давление на Китай являются просчетом и ошибкой", – заявил представитель МИД Китая на пресс-конференции в Пекине, добавив, что Китай никогда не поддавался запугиванию или принуждению.

Последние ответные меры появились после того, как 4 марта вступила в силу дополнительная пошлина в размере 10%, которой угрожал президент США Дональд Трамп второй по величине экономике мира.

Таким образом США ввели совокупный 20-процентный тариф в ответ на то, что Белый дом считает "бездействием Китая в отношении наркопотоков".

Китай обвинил Белый дом в "шантаже" из-за повышения тарифов, заявив, что его антинаркотическая политика является одной из самых жестких в мире.

Китай отреагировал введением с 10 марта дополнительного тарифа в размере 15% на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Также он ввел дополнительный сбор в размере 10% на импорт сои, сорго, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов из США.

По подсчетам Reuters, сделанным на основе данных переписи населения США за 2024 год, дополнительные пошлины затронут около 15% американского экспорта в Китай объемом $21 млрд.

Аналитики говорят, что Пекин все еще надеется договориться о перемирии по тарифам, намеренно устанавливая их на уровне ниже 20%, чтобы оставить переговорщикам пространство для заключения сделки, но каждая эскалация уменьшает шансы на сближение.

4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что Мексика ответит Соединенным Штатам на 25-процентные тарифы собственными тарифами на американские товары.