Венс заперечив, що зневажив Британію і Францію коментарем про миротворців з "випадкової країни"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заперечив, що зневажив Британію і Францію, коли сказав, що "угода про копалини" – це набагато краща гарантія безпеки для України, ніж 20 тисяч військових з якоїсь "випадкової країни".

Про це Венс написав у вівторок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Венс зазначив, що "абсурдно нечесно" припускати, що він критикував Британію чи Францію у своїх коментарях в інтерв'ю Fox News у понеділок.

"Я навіть не згадую у відео Велику Британію чи Францію, які хоробро воювали пліч-о-пліч зі США протягом останніх 20 років і не тільки", – заявив він.

Венс справді не назвав жодної країни у своєму інтерв’ю, але Британія та Франція працюють над планом розгортання миротворців в Україні та заявляли про готовність направити свої війська.

За останні 40 років британські та французькі війська воювали пліч-о-пліч з американськими військами в Іраку та Афганістані.

У Британії образилися на Венса за коментарі про "миротворців з випадкової країни".

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