Вэнс отрицает, что пренебрег Британией и Францией комментарием о миротворцах из "случайной страны"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник возразил, что пренебрег Британией и Францией, когда сказал, что "соглашение об ископаемых" – это гораздо лучшая гарантия безопасности для Украины, чем 20 тысяч военных из какой-то "случайной страны".

Об этом Вэнс написал во вторник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Вэнс отметил, что "абсурдно нечестно" предполагать, что он критиковал Британию или Францию в своих комментариях в интервью Fox News в понедельник.

"Я даже не упоминаю в видео Великобританию или Францию, которые храбро воевали бок о бок с США в течение последних 20 лет и не только", – заявил он.

Вэнс действительно не назвал ни одной страны в своем интервью, но Великобритания и Франция работают над планом развертывания миротворцев в Украине и заявляли о готовности направить свои войска.

За последние 40 лет британские и французские войска воевали бок о бок с американскими войсками в Ираке и Афганистане.

В Британии обиделись на Вэнса за комментарии о "миротворцах из случайной страны".

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