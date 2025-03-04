Шольц та Мерц проведуть консультації щодо політики безпеки і України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу прийме лідера партії ХДС Фрідріха Мерца, який повинен стати наступним канцлером країни, щоб обговорити політику безпеки та Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Окрім Мерца, Шольц також прийме Александера Добріндта, одного з лідерів партії ХСС, сестринської партії ХДС.

Серед іншого, Шольц хоче поінформувати політиків ХДС та ХСС про саміт у Лондоні, що відбувся в неділю щодо України та зміни курсу США.

Приводом для консультацій також є спеціальний саміт ЄС щодо України та зміцнення європейських оборонних можливостей, який пройде у четвер. Шольц буде присутній на цьому саміті.

Мерц, який, як очікується, замінить Шольца на посаді глави уряду через кілька тижнів.

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з Фрідріхом Мерцом.

Також повідомляли, що Шольц у п'ятницю ввечері телефонував Мерцу після перепалки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті.