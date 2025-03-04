Шольц и Мерц проведут консультации по политике безопасности и Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в среду примет лидера партии ХДС Фридриха Мерца, который должен стать следующим канцлером страны, чтобы обсудить политику безопасности и Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Кроме Мерца, Шольц также примет Александера Добриндта, одного из лидеров партии ХСС, сестринской партии ХДС.

Среди прочего, Шольц хочет проинформировать политиков ХДС и ХСС о саммите в Лондоне, который состоялся в воскресенье по Украине и изменения курса США.

Поводом для консультаций также является специальный саммит ЕС по Украине и укреплению европейских оборонных возможностей, который пройдет в четверг. Шольц будет присутствовать на этом саммите.

Мерц, который, как ожидается, заменит Шольца на посту главы правительства через несколько недель.

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с Фридрихом Мерцом.

Также сообщалось, что Шольц в пятницу вечером звонил Мерцу после перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете.