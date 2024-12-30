В аеропорту Штутгарта розбився невеликий літак

Пілот і його пасажир отримали травми, коли невеликий літак не зміг приземлитися в аеропорту Штутгарта в неділю ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, 77-річний пілот одномоторного гвинтового літака Cessna хотів приземлитися в аеропорту Лейнфельден-Ехтердінген в Штутгарті в погану погоду того дня. З невідомих причин літак прорвав огорожу і зупинився через кілька метрів.

фото DPA

На фотографіях видно, що літак розламався на кілька частин.

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За даними поліції, пілот отримав легкі поранення, а 70-річний пасажир був серйозно травмований.

За даними аеропорту, роботу довелося призупинити приблизно з 17:00 до 18:30. Були затримки у зльоті та посадці літаків, а кілька рейсів довелося перенаправити.

За даними поліції, пожежна служба аеропорту залучила 11 одиниць техніки та 23 людини особового складу, а рятувальна служба – 7 одиниць техніки та 15 осіб особового складу.

Поліцейський відділок аеропорту розпочав розслідування на місці події. Також були викликані експерти Федерального бюро з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив екстрену посадку на півдні Норвегії в суботу ввечері після технічної несправності, що виникла невдовзі після зльоту.

Минулого тижня літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.