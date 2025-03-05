У Литві загрожує розслідування скандальному депутату, який повівся на пранк, пов'язаний з Маском

Депутату литовського парламенту Ремігіюсу Жемайтайтісу загрожує парламентське розслідування після того, як його обманом змусили повірити в те, що він був запрошений на зустріч з Ілоном Маском у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Сам Жемайтайтіс розповів у вівторок, що його обдурив пранкер, який видавав себе за помічника американського мільярдера Ілона Маска. Жемайтайтіс вважав, що його запросили на зустріч з головою Департаменту ефективності уряду США (DOGE) в Нью-Йорку і навіть дали квитки на літак для поїздки, але в аеропорту виявилося, що вони фальшиві.

Камери зафіксували депутата в аеропорту

Критики стверджують, що Жемайтайтіс, можливо, порушив процедурні правила, не повідомивши про характер своєї запланованої поїздки і не задекларувавши квитки в перший клас як дорогий подарунок. Депутати парламенту зобов'язані інформувати литовський парламент, Сейм, про закордонні поїздки.

"[Ми просимо] Комісію з етики та процедур оцінити обставини цього інциденту і, якщо Комісія вирішить провести розслідування, поінформувати про нього весь парламент", – заявив спікер Сейму Саулюс Скверняліс у середу вранці.

Жемайтайтіс стверджує, що він належним чином поінформував правління Сейму про свою заплановану поїздку до США.

Агне Ширінскене, віцеспікерка Сейму, яка раніше була однопартійцем Жемайтайтіса по партії "Зоря Німану", у вівторок прокоментувала, що політик порушив правила щодо офіційних поїздок депутатів.

За її словами, Жемайтайтіс обдурив правління Сейму, стверджуючи, що його поїздка до США мала бути приватною, при цьому вважаючи, що він зустрінеться з державними посадовцями.

В електронному листуванні з шахраєм, який передав його ЗМІ, Жемайтайтіс узгодив деталі своєї поїздки до США, куди він повинен був поїхати з дружиною за рахунок DOGE, зупинитися в п'ятизірковому готелі і піти на бродвейський мюзикл "Великий Гетсбі".

У листах Жемайтайтіс також критикував президента Гітанаса Науседу за його нібито критику на адресу президента США Дональда Трампа.

Сам Жемайтайтіс заявляє, що має намір звернутися до поліції з приводу цієї афери.

Спеціальна служба розслідувань (ССР), антикорупційне відомство, оголосила, що розпочала перевірку поїздки Жемайтайтіса.

У лютому президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у чинної урядової коаліції через поведінку лідера "Зорі Німану".

Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявляв, що не вважає Жемайтайтіса і його скандальні заяви ключовою проблемою для роботи коаліції.

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