В Литве грозит расследование скандальному депутату, который повелся на пранк, связанный с Маском

Депутату литовского парламента Ремигиюсу Жемайтайтису грозит парламентское расследование после того, как его обманом заставили поверить в то, что он был приглашен на встречу с Илоном Маском в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Сам Жемайтайтис рассказал во вторник, что его обманул пранкер, который выдавал себя за помощника американского миллиардера Илона Маска. Жемайтайтис считал, что его пригласили на встречу с главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) в Нью-Йорке и даже дали билеты на самолет для поездки, но в аэропорту оказалось, что они фальшивые.

Камеры зафиксировали депутата в аэропорту

Критики утверждают, что Жемайтайтис, возможно, нарушил процедурные правила, не сообщив о характере своей запланированной поездки и не задекларировав билеты в первый класс как дорогой подарок. Депутаты парламента обязаны информировать литовский парламент, Сейм, о зарубежных поездках.

"[Мы просим] Комиссию по этике и процедурам оценить обстоятельства этого инцидента и, если Комиссия решит провести расследование, проинформировать о нем весь парламент", – заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис в среду утром.

Жемайтайтис утверждает, что он должным образом проинформировал правление Сейма о своей запланированной поездке в США.

Агне Ширинскене, вице-спикер Сейма, которая ранее была однопартийцем Жемайтайтиса по партии "Заря Немана", во вторник прокомментировала, что политик нарушил правила официальных поездок депутатов.

По ее словам, Жемайтайтис обманул правление Сейма, утверждая, что его поездка в США должна была быть частной, при этом считая, что он встретится с государственными чиновниками.

В электронной переписке с мошенником, который передал ее СМИ, Жемайтайтис согласовал детали своей поездки в США, куда он должен был поехать с женой за счет DOGE, остановиться в пятизвездочном отеле и пойти на бродвейский мюзикл "Великий Гэтсби".

В письмах Жемайтайтис также критиковал президента Гитанаса Науседу за его якобы критику в адрес президента США Дональда Трампа.

Сам Жемайтайтис заявляет, что намерен обратиться в полицию по поводу этой аферы.

Специальная служба расследований (ССР), антикоррупционное ведомство, объявила, что начала проверку поездки Жемайтайтиса.

В феврале президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит будущего у действующей правительственной коалиции из-за поведения лидера "Зари Немана".

Он имел в виду тот факт, что Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас заявлял, что не считает Жемайтайтиса и его скандальные заявления ключевой проблемой для работы коалиции.

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