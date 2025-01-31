Президент Литви не бачить майбутнього у чинної урядової коаліції через скандальну партію

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у керівної коаліції через присутність у її складі партії "Зоря Німану", яку очолює скандальний депутат Ремігіюс Жемайтайтіс.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент наголосив, що нинішній союз соціал-демократів, демократів "В ім'я Литви" і "Зорі Німану" переживає кризу.

"Якщо пан Жемайтайтіс такими темпами продовжить дискредитувати не тільки себе, а й усю країну – причому вже і в очах іноземних партнерів, і самої України, – я не бачу жодних перспектив для роботи цієї коаліції в майбутньому", – заявив Науседа.

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Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Він висловив упевненість, що зміни у складі урядової коаліції не за горами.

"Я думаю, що це питання найближчого часу, коли зміни стануть просто необхідними, тому що всі усвідомлюють, що іншого виходу немає", – додав литовський президент.

Як відомо, у Литві у грудні почав роботу новий коаліційний уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, до уряду увійшла партія "Зоря Німану".

Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.