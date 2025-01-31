Президент Литви не бачить майбутнього у чинної урядової коаліції через скандальну партію
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у керівної коаліції через присутність у її складі партії "Зоря Німану", яку очолює скандальний депутат Ремігіюс Жемайтайтіс.
Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Литовський президент наголосив, що нинішній союз соціал-демократів, демократів "В ім'я Литви" і "Зорі Німану" переживає кризу.
"Якщо пан Жемайтайтіс такими темпами продовжить дискредитувати не тільки себе, а й усю країну – причому вже і в очах іноземних партнерів, і самої України, – я не бачу жодних перспектив для роботи цієї коаліції в майбутньому", – заявив Науседа.
Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.
Він висловив упевненість, що зміни у складі урядової коаліції не за горами.
"Я думаю, що це питання найближчого часу, коли зміни стануть просто необхідними, тому що всі усвідомлюють, що іншого виходу немає", – додав литовський президент.
Як відомо, у Литві у грудні почав роботу новий коаліційний уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, до уряду увійшла партія "Зоря Німану".
Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.