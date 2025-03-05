Президент Латвії: заяви Трампа і Зеленського дають надію на дипломатичне рішення суперечки

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що остання заява Володимира Зеленського про готовність до переговорів і те, що президент США Дональд Трамп процитував його допис перед Конгресом, свідчать про те, що ситуація після їхньої суперечки починає врегульовуватися дипломатичним шляхом.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс висловив сподівання, що Україні все ж таки надаватимуть допомогу з боку США, що дві країни підпишуть угоду про корисні копалини і що буде знайдено спосіб політичного врегулювання між Україною і Росією.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня додала, що завдання її країни – підтримати Україну, зокрема дипломатично, і це робиться в усіх форматах.

"І ось результат – є лист України до США, це той дипломатичний шлях, який не можна недооцінювати", – сказала Сіліня.

Сіліня наголосила, що потрібні переговори між Україною і США, а також, можливо, між Україною і Росією.

"І тоді буде хороший результат", – вважає латвійська прем’єрка.

Нагадаємо, після виступу Трампа в Конгресі президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що ставлення адміністрації США до України стане більш позитивним.

Детальніше про промову Трампа читайте у статті: "Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні