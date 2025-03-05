Президент Латвии: заявления Трампа и Зеленского дают надежду на дипломатическое решение спора

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что последнее заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам и то, что президент США Дональд Трамп процитировал его сообщение перед Конгрессом, свидетельствуют о том, что ситуация после их спора начинает урегулироваться дипломатическим путем.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс выразил надежду, что Украине все же будут оказывать помощь со стороны США, что две страны подпишут соглашение о полезных ископаемых и что будет найден способ политического урегулирования между Украиной и Россией.

В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня добавила, что задача ее страны – поддержать Украину, в частности дипломатически, и это делается во всех форматах.

"И вот результат – есть письмо Украины в США, это тот дипломатический путь, который нельзя недооценивать", – сказала Силиня.

Силиня подчеркнула, что нужны переговоры между Украиной и США, а также, возможно, между Украиной и Россией.

"И тогда будет хороший результат", – считает латвийский премьер.

Напомним, после выступления Трампа в Конгрессе президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что отношение администрации США к Украине станет более позитивным.

Подробнее о речи Трампа читайте в статье: "Золотая эра" Трампа: что президент США заявил Конгрессу и какой сигнал послал Украине