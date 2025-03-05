ЗМІ: США припинили ділитися з Україною розвідданими, які допомагали б ударам вглиб РФ

Припинення обміну розвідувальними даними між США і Україною стосується лише тих, які могли б бути використані для українських ударів вглиб території РФ.

Про це стало відомо телеканалу Sky News від джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник телеканалу, обмін американськими розвідданими не припинено повністю.

Джерело назвало цей крок "вибірковим", вказавши, що це означає, що США, як і раніше, будуть ділитися з Україною розвідувальною інформацією, яка може бути використана для атак на окупованих територіях України.

На запитання, чи правильно, що США припинили ділитися розвідданими, українське джерело відповіло: "На жаль, так, але не повністю. Це вибірково. Щодо можливості ударів по території Російської Федерації".

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.