Премьеру Португалии могут объявить недоверие, стране грозят досрочные выборы

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в среду предложил выразить вотум доверия своему правительству меньшинства, рискуя собственной отставкой, поскольку основные оппозиционные партии пообещали ему поражение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В центре политического кризиса, который может привести к третьим досрочным выборам с 2022 года, находится консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра, которая заключила контракты с частными компаниями, что, по словам оппозиции, принесло пользу премьеру.

Монтенегру отрицает любой конфликт интересов.

"Страна нуждается в политическом разъяснении, и это именно тот момент", – заявил премьер в парламенте.

"Проведение досрочных выборов было бы необходимым злом... чтобы положить конец атмосфере постоянных инсинуаций и интриг", – сказал он законодателям, обсуждая предложение о недоверии, поданное Коммунистической партией, которое парламент в итоге отклонил.

Предложение Монтенегру сначала требует одобрения кабинета министров и вряд ли будет проголосовано до следующей среды.

Если законодатели не проголосуют за доверие премьеру, правительство уйдет в отставку и возьмет на себя роль временно исполняющего обязанности, пока президент Марселу Ребелу де Соуза не примет решение о роспуске парламента и назначении новых выборов, что многие аналитики считают вероятным.

Выступая перед журналистами, президент не стал заранее определяться с каким-либо сценарием, заявив, что встретится с правящими партиями и консультативным Государственным советом после голосования, а затем примет решение. По его словам, если бы выборы были неизбежными, то ближайшими датами были бы 11 или 18 мая.

"Я обязан думать о возможном календаре выборов... Я должен минимизировать расходы с точки зрения последствий и максимизировать скорость решения ситуации", – добавил он.

Партия Монтенегру заявила, что он возглавит ее на любых новых выборах.

Основные оппозиционные социалисты и ультраправая партия "Чега", которые вместе имеют 128 мест в 230-местном парламенте, заявили, что отклонят вотум доверия. Со времени восстановления демократии в 1974 году парламент отклонил лишь один из 11 таких вотумов – в 1977 году.

"Премьер-министр знает, что социалисты отклонят вотум доверия. Ответственность за политический кризис лежит только на вас", – заявил лидер социалистов Педро Нуну Сантуш, спрашивая Монтенегру: "Почему бы вам просто не уйти в отставку?"

Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии пришла к власти в результате внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года. Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошты.