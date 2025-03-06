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Орбан розповів про зустріч з Ле Пен як "майбутньою президенткою" Франції

Новини — Четвер, 6 березня 2025, 12:18 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після вечірніх перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, що зустрівся також з Марін Ле Пен, та назвав її "майбутньою президенткою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter)

Угорський прем’єр, який ввечері 5 березня мав у Парижі зустріч з президентом Емманюелем Макроном перед безпековим самітом лідерів ЄС – з ініціативи Макрона, після того розповів про зустріч з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен, назвавши її "майбутньою президенткою".

"Після зустрічі з колишнім і теперішнім президентами Франції мав задоволення зустрітися з майбутньою президенткою. Дякую за глибокі дискусії, Марін Ле Пен", – написав Орбан.  

Як повідомляли, в ЄС готувались до того, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту лідерів, що починається у Брюсселі.

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