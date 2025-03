Орбан розповів про зустріч з Ле Пен як "майбутньою президенткою" Франції

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після вечірніх перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, що зустрівся також з Марін Ле Пен, та назвав її "майбутньою президенткою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter)

Угорський прем’єр, який ввечері 5 березня мав у Парижі зустріч з президентом Емманюелем Макроном перед безпековим самітом лідерів ЄС – з ініціативи Макрона, після того розповів про зустріч з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен, назвавши її "майбутньою президенткою".

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU