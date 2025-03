Орбан рассказал о встрече с Ле Пен как "будущим президентом" Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после вечерних переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал, что встретился также с Марин Ле Пен, и назвал ее "будущим президентом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter)

Венгерский премьер, который вечером 5 марта провел в Париже встречу с президентом Эмманюэлем Макроном перед саммитом лидеров ЕС – по инициативе Макрона, после того рассказал о встрече с лидером ультраправых Марин Ле Пен, назвав ее "будущим президентом".

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU