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Орбан рассказал о встрече с Ле Пен как "будущим президентом" Франции

Новости — Четверг, 6 марта 2025, 12:18 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после вечерних переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал, что встретился также с Марин Ле Пен, и назвал ее "будущим президентом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter)

Венгерский премьер, который вечером 5 марта провел в Париже встречу с президентом Эмманюэлем Макроном перед саммитом лидеров ЕС – по инициативе Макрона, после того рассказал о встрече с лидером ультраправых Марин Ле Пен, назвав ее "будущим президентом".

"После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции имел удовольствие встретиться с будущим президентом. Спасибо за глубокие дискуссии, Марин Ле Пен", – написал Орбан.

Как сообщалось, в ЕС готовились к тому, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита лидеров, который начинается в Брюсселе.

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Орбан Франция
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