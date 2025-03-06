Большинство западноевропейцев считают Трампа угрозой для мира

Подавляющее большинство в пяти западноевропейских странах считают Дональда Трампа угрозой миру и безопасности в Европе после того, как президент США стал давить на Владимира Зеленского и приостановил военную помощь Украине.

Соответствующие результаты показал опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После очевидного сближения Трампа с Россией опрос, проведенный с 26 февраля по 4 марта, показал, что большинство во всех пяти странах считают, что президент США стал "очень большой или достаточно большой угрозой для мира и безопасности в Европе".

Меньше всего таких настроений было в Италии – 58%, а во Франции – 69%, Германии – 74%, Испании – 75% и Великобритании – 78%. Для сравнения, доля людей, которые считают Владимира Путина угрозой, выросла от 74% в Италии до 89% в Великобритании.

Популярность Трампа, протестированная в четырех странах, но не в Германии, также оказалась чрезвычайно низкой: большинство от 80% в Великобритании до 63% в Италии заявили, что они негативно относятся к Трампу, тогда как для Путина этот показатель составляет от 89% до 77%.

Опрос показал, что европейцы стали заметно менее готовыми поддержать США в военном плане в случае нападения на них, а также значительно скептически относятся к тому, что Вашингтон выполнит свои обязательства по коллективной обороне в рамках договора НАТО.

Если бы Россия напала на страны Балтии и Польшу, только от 18% до 39% людей в Великобритании, Франции, Испании и Италии верили, что США придут им на помощь – хотя люди были более уверены, что США будут защищать их собственные страны.

Мало кто из европейцев считает, что остальные западные союзники смогут поддержать Украину в достаточной степени, чтобы она продолжала защищаться, если США выйдут из войны: так думает треть испанцев (35%) и британцев (33%), а также четверть (24-25%) во Франции, Германии и Италии.

Многие люди говорят, что хотят, чтобы Украина победила в войне. В Великобритании 67% разделяют эти настроения и говорят, что их это очень или достаточно волнует, далее следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Лишь 2-7% хотят победы России.

Но в то время как такое же большое количество респондентов считает, что нынешнего уровня поддержки недостаточно, чтобы остановить победу Москвы, лишь меньшинство в каждой из стран считает, что их страна должна увеличить свои усилия по оказанию помощи – от 9% в Италии до 24% в Великобритании.

После того как европейские лидеры подчеркнули необходимость значительного и срочного увеличения оборонных расходов, признание того, что оборонные бюджеты придется увеличить в условиях неопределенной поддержки со стороны США, возросло, хотя и не столь разительно.

Британцы наиболее склонны к этому – 46% (рост на шесть пунктов), против 39% во Франции (рост на 12), 32% в Испании (рост на шесть пунктов) и лишь 11% в Италии (неизменно). В декабре 45% немцев, которым в этот раз не задавали вопрос, сказали, что расходы слишком низкие.

Как сообщалось, почти три четверти французов больше не считают США союзником своей страны в свете позиции президента Дональда Трампа, который взял курс на сближение с Россией.

Другой опрос показал, чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.