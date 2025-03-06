Шмигаль запропонував прем’єру Франції провести спільне засідання урядів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Франсуа Байру, під час якої запропонував провести спільне засідання урядів.

Про це український прем’єр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови також йшлося про оборонну співпрацю та економічне партнерство.

Шмигаль подякував Франції за участь у відбудові Чернігівської області та за підтримку гуманітарних ініціатив для України.

"Запропонував провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі. Наголосив, що посилення санкцій є важливим елементом тиску на Росію для примусу її сісти за стіл перемовин та закінчити війну", – зазначив він.

Очільник уряду також додав, що Україна цінує готовність Франції гарантувати безпеку та сталий мир в Україні.

Нещодавно Байру заявив, що Париж і Європа повинні "об'єднати всі можливі засоби", щоб замінити американську допомогу Україні.

Він також висловлював стурбованість через "немислимий альянс" президента США Дональда Трампа і кремлівського правителя Владіміра Путіна.