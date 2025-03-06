Шмыгаль предложил премьеру Франции провести совместное заседание правительств

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со своим французским коллегой Франсуа Байру, во время которого предложил провести совместное заседание правительств.

Об этом украинский премьер написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора также речь шла об оборонном сотрудничестве и экономическом партнерстве.

Шмыгаль поблагодарил Францию за участие в восстановлении Черниговской области и за поддержку гуманитарных инициатив для Украины.

"Предложил провести совместное заседание правительств в Киеве и Париже. Подчеркнул, что усиление санкций является важным элементом давления на Россию для принуждения ее сесть за стол переговоров и закончить войну", – отметил он.

Глава правительства также добавил, что Украина ценит готовность Франции гарантировать безопасность и устойчивый мир в Украине.

Недавно Байру заявил, что Париж и Европа должны "объединить все возможные средства", чтобы заменить американскую помощь Украине.

Он также выражал обеспокоенность из-за "немыслимого альянса" президента США Дональда Трампа и кремлевского правителя Владимира Путина.