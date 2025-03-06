Axios: делегации Украины и США обсудят в Эр-Рияде попытки достичь прекращения огня

Ожидается, что высокопоставленные чиновники США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ходом встречи, пишет "Европейская правда".

Таким образом издание подтвердило сообщение о запланированной встрече в Эр-Рияде, которое ранее распространила корреспондент Fox News.

Это будет первая встреча на высоком уровне между странами после публичной ссоры между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Столкновение привело к беспрецедентному кризису между США и Украиной, а также к приостановке поставок американского оружия и обмена разведданными с Украиной.

Встреча в Саудовской Аравии состоится после аналогичной встречи американских чиновников с российскими коллегами в Эр-Рияде две недели назад. Она была запланирована в среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Волцом и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщил один из источников.

Ожидается, что встреча состоится в Эр-Рияде, и к Волцу присоединятся спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, сообщили оба источника. Украинскую делегацию возглавит Ермак.

Ожидается, что сам Зеленский посетит Саудовскую Аравию в следующий понедельник и вторник и встретится с принцем Мухаммедом бин Салманом.

Зеленский заявил в четверг в Брюсселе, что Украина и США "возобновили работу", и выразил надежду, что "содержательная встреча состоится на следующей неделе".

По данным агентства Bloomberg, Трамп якобы хочет связать подписание соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых с согласием Киева на скорейшее прекращение огня в войне с Россией.