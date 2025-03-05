Радник Трампа повідомив про підготовку нового раунду перемовин з Україною

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц повідомив про підготовку нового раунду перемовин з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар у спілкуванні зі ЗМІ наводить кореспондентка CBS News.

На питання про призупинення США обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що американська сторона "зробила крок назад та ставить на паузу і переглядає усі аспекти цих відносин".

"Проте я щойно мав телефонну розмову з моїм колегою, українським радником з нацбезпеки. У нас йдуть хороші перемовини щодо місця проведення наступного раунду перемовин, щодо складу делегацій і змісту. Тож лише за останні 24 години після публічної заяви Зеленського, і цих подальших розмов, які я зараз продовжу після повернення всередину, думаю, що ми дуже скоро побачимо рух", – прокоментував Волц.

Тим часом радник президента України Дмитро Литвин у коментарі "Суспільному" підтвердив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак щойно мав розмову з Волцом.

Доповнено. Згодом Андрій Єрмак повідомив про розмову з Майком Волцом у своїх соцмережах.

"Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами. Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", – написав він.

Перед цим Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

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