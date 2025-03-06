Новий посол України вручив вірчі грамоти президенту Угорщини

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор у четвер, 6 березня, вручив вірчі грамоти угорському президенту Тамашу Шуйоку.

Про це Шандор написав у себе в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це знаменує офіційний початок його дипломатичної місії як нового посла України в Угорщині.

Він подякував за довіру президенту України Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі.

Нагадаємо, Федір Шандор у середу, 26 лютого, вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС. Перед цим Україна не мала посла в Угорщині понад два роки.

В МЗС України зазначили, що покладають "великі сподівання" на роботу посла Шандора в Угорщині.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він, викладач університету, від початку повномасштабної війни пішов добровольцем у військо і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.