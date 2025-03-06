Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту Венгрии

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор в четверг, 6 марта, вручил верительные грамоты венгерскому президенту Тамашу Шуйоку.

Об этом Шандор написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это знаменует официальное начало его дипломатической миссии как нового посла Украины в Венгрии.

Он поблагодарил за доверие президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Андрея Сибиге.

Напомним, Федор Шандор в среду, 26 февраля, вручил копии верительных грамот в венгерском МИДе. Перед этим Украина не имела посла в Венгрии более двух лет.

В МИД Украины отметили, что возлагают "большие надежды" на работу посла Шандора в Венгрии.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он, преподаватель университета, с начала полномасштабной войны пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.