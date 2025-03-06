Міністр оборони Британії: Трамп попросив Європу активізуватися, і ми це робимо

Міністр оборони Великої Британії зустрівся з американським колегою Пітом Гегсетом у Вашингтоні, відзначивши зусилля Європи із забезпечення миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Гілі зазначив, що він "зосереджений" на можливості, яку створив Дональд Трамп для забезпечення миру в Україні.

"Президент попросив Європу активізуватися, і ми це робимо. Велика Британія готова взяти на себе лідерство у виконанні цього завдання", – сказав очільник Міністерства оборони Британії.

"Ви бачили це від Кіра Стармера на вихідних, в тому, як він об'єднує сторони, гарантуючи, що ми візьмемо Україну з собою, і що ми тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами", – додав Гілі.

Нагадаємо, 2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.

Британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.