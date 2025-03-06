Министр обороны Британии: Трамп попросил Европу активизироваться, и мы это делаем

Министр обороны Великобритании встретился с американским коллегой Питом Гегсетом в Вашингтоне, отметив усилия Европы по обеспечению мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Гили отметил, что он "сосредоточен" на возможности, которую создал Дональд Трамп для обеспечения мира в Украине.

"Президент попросил Европу активизироваться, и мы это делаем. Великобритания готова взять на себя лидерство в выполнении этой задачи", – сказал глава Министерства обороны Великобритании.

"Вы видели это от Кира Стармера на выходных, в том, как он объединяет стороны, гарантируя, что мы возьмем Украину с собой, и что мы тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами", – добавил Гили.

Напомним, 2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.

Британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

Подробнее читайте в статье План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США.