Пісторіус на зустрічі з Умєровим пожартував про дрес-код

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим в Берліні пожартував з натяком на "проблему дрес-коду", що виникла на зустрічі Володимира Зеленського у Білому домі минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Зустріч Пісторіуса та Умєрова відбулась на тлі стурбованості у європейських столицях з приводу призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні.

Умєров прибув на зустріч з Пісторіусом у чорних штанах та чорній сорочці, без краватки та піджака. За словами міністра оборони Німеччини, він "може підтвердити, що дрес-код не відігравав ролі між нами двома".

ФОТО: ЕРА

Пісторіус також повідомив, що Німеччина й інші європейські союзники хочуть компенсувати більшу частину допомоги Україні після того, як США зупинили поставки.

Крім того, Пісторіус оголосив, що він разом з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі очолить Контактну групу з питань військової підтримки України, яка відома як формат "Рамштайн".