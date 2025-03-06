Писториус на встрече с Умеровым пошутил о дресс-коде

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине пошутил с намеком на "проблему дресс-кода", возникшую на встрече Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Встреча Писториуса и Умерова состоялась на фоне обеспокоенности в европейских столицах по поводу приостановления Соединенными Штатами военной помощи Украине.

Умеров прибыл на встречу с Писториусом в черных брюках и черной рубашке, без галстука и пиджака. По словам министра обороны Германии, он "может подтвердить, что дресс-код не играл роли между нами двумя".

ФОТО: ЕРА

Писториус также сообщил, что Германия и другие европейские союзники хотят компенсировать большую часть помощи Украине после того, как США остановили поставки.

Кроме того, Писториус объявил, что он вместе с министром обороны Великобритании Джоном Гили возглавит Контактную группу по вопросам военной поддержки Украины, которая известна как формат "Рамштайн".