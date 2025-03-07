Немецкие ультраправые хотят, чтобы у страны было собственное ядерное оружие

В ультраправой "Альтернативе для Германии" выступили за то, чтобы страна имела собственное ядерное оружие, если США решат забрать свой "ядерный зонтик" из Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Ситуация в мире стремительно меняется, Европа работает над собственной архитектурой безопасности – независимой от США. С точки зрения политика "АдГ" Рюдигера Лукассена, это включает в себя и ядерное перевооружение Германии. А также возвращение воинской повинности, независимо от пола.

"Германии нужно собственное ядерное оружие и обязательная военная служба – также и для женщин. Для этого необходимо как можно скорее изменить Основной закон", – заявил бывший полковник Бундесвера.

Он не говорит, что лидер России Владимир Путин хочет напасть на Германию, подчеркнул Лукассен, который ранее был спикером по вопросам оборонной политики парламентской фракции "АдГ" в Бундестаге. Но "если ядерный зонтик США отсутствует, Европа должна действовать самостоятельно. Германия должна сама стать способной к ядерному сдерживанию – в рамках европейской стратегической автономии и системы коллективной безопасности с собственной военной и командной структурой", отметил он.

Депутат Бундестага от "АдГ" Ганнес Гнаук, ранее возглавлявший молодежную организацию партии "Молодежная альтернатива", высказал похожее мнение. "Германии нужен собственный ядерный щит", – сказал он и добавил, что стратегическое партнерство с Россией, например в сфере торговли или поставок энергоносителей, необходимо.

"Но мы не должны забывать: Россия нам не друг, но и не враг", – заявил он.

Если США действительно выйдут из НАТО, Германия должна взять на себя ведущую роль в Альянсе.

Сценарий ядерного вооружения сейчас обсуждается среди европейских союзников – хотя и не связан с перевооружением Германии. Франция и Великобритания – единственные страны в Европе, имеющие ядерные боеголовки.

Напомним, в минувшие выходные президент Франции Эмманюэль Макрон впервые заявил, а в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в предложении Макрона угрозу для России.

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