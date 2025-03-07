Найбільші аеропорти Німеччини будуть охоплені 24-годинним страйком у понеділок

Основні аеропорти по всій Німеччині, включаючи найбільший у Франкфурті, будуть охоплені 24-годинним страйком у понеділок після того, як німецька профспілка Verdi закликала працівників державного сектору та служб наземного обслуговування вийти на протест.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Профспілка, яка вимагає підвищення заробітної плати на 8%, або принаймні на 350 євро на місяць, вирішила оголосити попереджувальний страйк після того, як другий раунд колективних переговорів провалився минулого місяця.

Роботодавці відкинули вимоги як непідйомні. Переговори мають продовжитися пізніше цього місяця.

Серед аеропортів, які будуть охоплені страйком в понеділок, також Мюнхен, другий за завантаженістю в країні, а також Штутгарт, Кельн/Бонн-Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер, Бремен, Гамбург, Берлін і Лейпциг-Галле.

Запланований страйк знаменує собою серйозну ескалацію в переговорах після того, як минулого місяця Verdi влаштувала кілька страйків в деяких аеропортах Німеччини, в тому числі дводенний страйк в Мюнхені.

Більш короткі страйки в аеропортах Дюссельдорфа і Кельна/Бонна призвели до того, що майже 280 рейсів з близько 48 000 пасажирів були скасовані, за даними асоціації аеропортів ADV.

Минулого тижня страйк працівників державного сектору в порту Гамбурга значною мірою паралізував рух вантажних суден до найбільшого і найважливішого порту Німеччини.