Рух на вокзалі Парижа, де знайшли стару бомбу, досі зупинений, скасовані і поїзди Eurostar

Рух поїздів з і до Північного вокзалу Парижа, який зупинили через знайдену бомбу часів Другої світової, ймовірно, відновлять лише увечері; скасовані у тому числі поїзди Eurostar.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

В районі Північного вокзалу Парижа досі продовжують роботу вибухотехніки, яких викликали вранці після того, як біля колій під час робіт виявили нерозірвану бомбу Другої світової війни.

Спершу прогнозували, що залізничний рух з і до Північного вокзалу можна буде відновити о 9 ранку, але тепер прогнозують, що часткове відновлення руху відбудеться аж о 16 годині.

Через інцидент скасовані усі п’ятничні рейси Eurostar сполученням з Парижем – "Париж-Брюссель" і у зворотному напрямку та "Париж-Лондон" і у зворотному напрямку.

Перекрита також ділянка кільцевої дороги Парижа та автотраси A1.

Le Parisien повідомляє, що периметр безпеки навколо знахідки розширили з 500 метрів до 1 км. Бомба сягає 1 метра у довжину і важить 500 кг. Її знайшли вночі за 2,5 км від самого вокзалу посеред колій, де проводилися ремонтні роботи.

В історичному центрі німецького Дрездена за останні місяці знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У французькому місті Ансі в листопаді провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу.