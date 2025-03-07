Движение на вокзале Парижа, где нашли старую бомбу, до сих пор остановлено, отменены и поезда Eurostar

Движение поездов с и до Северного вокзала Парижа, которое остановили из-за найденной бомбы времен Второй мировой, вероятно, восстановят только вечером; отменены в том числе поезда Eurostar.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В районе Северного вокзала Парижа до сих пор продолжают работу взрывотехники, которых вызвали утром после того, как у путей во время работ обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Сначала прогнозировали, что железнодорожное движение с и до Северного вокзала можно будет восстановить в 9 утра, но теперь прогнозируют, что частичное восстановление движения состоится только в 16:00.

Из-за инцидента отменены все пятничные рейсы Eurostar сообщением с Парижем – "Париж-Брюссель" и в обратном направлении и "Париж-Лондон" и обратно.

Перекрыт также участок кольцевой дороги Парижа и автотрассы A1.

Le Parisien сообщает, что периметр безопасности вокруг находки расширили с 500 метров до 1 км. Бомба достигает 1 метра в длину и весит 500 кг. Ее нашли ночью в 2,5 км от самого вокзала посреди путей, где проводились ремонтные работы.

В историческом центре немецкого Дрездена за последние месяцы нашли две бомбы времен Второй мировой в районе обвалившегося моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

Во французском городе Анси в ноябре провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы.