На одному із залізничних вокзалів Парижа став рух через бомбу часів Другої світової

Залізничний рух довкола Північного вокзалу у Парижі зупинився через знайдену біля колій нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Вранці 7 березня поблизу колій в районі Північного вокзалу у Парижі виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Через знахідку залізничний рух на цьому напрямку зупинився. Багато поїздів або спізняться, або скасовані.

Зупинили також лінію приміської електрички RER B на відтинку між передмістям Сен-Дені і Північним вокзалом. Рух обіцяють відновити орієнтовно о 9 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена за останні місяці знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У французькому місті Ансі в листопаді провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу.