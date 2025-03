Украина получила первый транш от Британии в рамках кредита G7 с использованием росактивов

Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые средства от Соединенного Королевства в рамках кредита G7, обеспеченные доходами от замороженных росактивов – 752 млн фунтов стерлингов.

Ukraine has received the first funds from the UK, secured by the proceeds of frozen russian assets. That's £752m under the G7 #ERA initiative. The funds will go towards strengthening Ukraine's defence capabilities. I am grateful to @Keir_Starmer, the UK Government and our G7…