Укр Рус Eng

Дуда пропонує внести до конституції зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 4% ВВП

Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 14:42 — Іванна Костіна

Президент Польщі Анджей Дуда передав спікеру Сейму проєкт поправок до Конституції, які передбачають обов'язкове виділення на оборону не менше 4% ВВП.

Про це він заявив після зустрічі зі спікером Сейму Шимоном Головнею, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Найважливішим є те, що наша безпека постійно зміцнюється, і тому, зважаючи на те, що сьогодні ми маємо консенсус на політичній арені, я вважаю, що її потрібно зміцнювати також з правового боку, і саме тому я вирішив підготувати і передав сьогодні спікеру Сейму поправку до Конституції, в якій записано 4 відсотки витрат від нашого ВВП як зобов'язання на рік витрачати на оборону в Польщі", – заявив Дуда.

"У мене є внутрішнє відчуття, що ми тут діємо разом. Прем'єр-міністр рухається в європейському просторі, я рухаюся в євроатлантичному просторі. Нещодавно я двічі був у США, вчора був у Брюсселі. Ми розмовляємо, ми перебуваємо в постійному контакті і в консультаціях з нашими союзниками. Ми дбаємо про польські справи", – підкреслив президент.

Він оцінив, що "це надзвичайно важливий меседж, з яким він йде від самого початку, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну". "А саме, що нам потрібна абсолютна єдність у питаннях безпеки в Польщі, і, на щастя, вона зберігається весь цей час", – сказав він.

"Я висловлюю задоволення з цього приводу. Це показала і остання Рада національної безпеки, що ми спокійно обговорюємо ці питання, що ці розмови завжди є конструктивними і всі підходять до цього серйозно", – додав президент.

Анджей Дуда наголосив, що незалежно від того, чим закінчиться російська агресія проти України, "для нас найважливіше, щоб мир був постійним і стабільним".

"Для того, щоб Росія більше ні на кого не нападала, і перш за все, не нападала на нас, важливі два фактори. По-перше, цей мир має бути стабільним, тобто він повинен мати свої – в широкому сенсі слова – сильні гарантії. По-друге, ми повинні створити сильні гарантії для себе. І, по-третє, нам потрібні всебічні постійні гарантії з боку союзників", – сказав він.

Анджей Дуда раніше звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, на його думку, Європа "зовсім не готова" до війни. 

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Дуда
Реклама: