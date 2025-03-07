Дуда пропонує внести до конституції зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 4% ВВП

Президент Польщі Анджей Дуда передав спікеру Сейму проєкт поправок до Конституції, які передбачають обов'язкове виділення на оборону не менше 4% ВВП.

Про це він заявив після зустрічі зі спікером Сейму Шимоном Головнею, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Найважливішим є те, що наша безпека постійно зміцнюється, і тому, зважаючи на те, що сьогодні ми маємо консенсус на політичній арені, я вважаю, що її потрібно зміцнювати також з правового боку, і саме тому я вирішив підготувати і передав сьогодні спікеру Сейму поправку до Конституції, в якій записано 4 відсотки витрат від нашого ВВП як зобов'язання на рік витрачати на оборону в Польщі", – заявив Дуда.

"У мене є внутрішнє відчуття, що ми тут діємо разом. Прем'єр-міністр рухається в європейському просторі, я рухаюся в євроатлантичному просторі. Нещодавно я двічі був у США, вчора був у Брюсселі. Ми розмовляємо, ми перебуваємо в постійному контакті і в консультаціях з нашими союзниками. Ми дбаємо про польські справи", – підкреслив президент.

Він оцінив, що "це надзвичайно важливий меседж, з яким він йде від самого початку, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну". "А саме, що нам потрібна абсолютна єдність у питаннях безпеки в Польщі, і, на щастя, вона зберігається весь цей час", – сказав він.

"Я висловлюю задоволення з цього приводу. Це показала і остання Рада національної безпеки, що ми спокійно обговорюємо ці питання, що ці розмови завжди є конструктивними і всі підходять до цього серйозно", – додав президент.

Анджей Дуда наголосив, що незалежно від того, чим закінчиться російська агресія проти України, "для нас найважливіше, щоб мир був постійним і стабільним".

"Для того, щоб Росія більше ні на кого не нападала, і перш за все, не нападала на нас, важливі два фактори. По-перше, цей мир має бути стабільним, тобто він повинен мати свої – в широкому сенсі слова – сильні гарантії. По-друге, ми повинні створити сильні гарантії для себе. І, по-третє, нам потрібні всебічні постійні гарантії з боку союзників", – сказав він.

Анджей Дуда раніше звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, на його думку, Європа "зовсім не готова" до війни.

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.