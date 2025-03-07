Дуда предлагает внести в конституцию обязательство тратить на оборону не менее 4% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда передал спикеру Сейма проект поправок в Конституцию, которые предусматривают обязательное выделение на оборону не менее 4% ВВП.

Об этом он заявил после встречи со спикером Сейма Шимоном Головней, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Самым важным является то, что наша безопасность постоянно укрепляется, и поэтому, несмотря на то, что сегодня мы имеем консенсус на политической арене, я считаю, что ее нужно укреплять также с правовой стороны, и именно поэтому я решил подготовить и передал сегодня спикеру Сейма поправку к Конституции, в которой записано 4 процента расходов по отношению к нашему ВВП как обязательство в год тратить на оборону в Польше", – заявил Дуда.

"У меня есть внутреннее ощущение, что мы здесь действуем вместе. Премьер-министр движется в европейском пространстве, я двигаюсь в евроатлантическом пространстве. Недавно я дважды был в США, вчера был в Брюсселе. Мы разговариваем, мы находимся в постоянном контакте и в консультациях с нашими союзниками. Мы заботимся о польских делах", – подчеркнул президент.

Он оценил, что "это чрезвычайно важный месседж, с которым он идет с самого начала, с момента полномасштабного вторжения России в Украину". "А именно, что нам нужно абсолютное единство в вопросах безопасности в Польше, и, к счастью, оно сохраняется все это время", – сказал он.

"Я выражаю удовлетворение по этому поводу. Это показал и последний Совет национальной безопасности, что мы спокойно обсуждаем эти вопросы, что эти разговоры всегда являются конструктивными и все подходят к этому серьезно", – добавил президент.

Анджей Дуда подчеркнул, что независимо от того, чем закончится российская агрессия против Украины, "для нас важнее всего, чтобы мир был постоянным и стабильным".

"Для того чтобы Россия больше ни на кого не нападала, и прежде всего не нападала на нас, важны два фактора. Во-первых, этот мир должен быть стабильным, то есть он должен иметь свои – в широком смысле слова – сильные гарантии. Во-вторых, мы должны создать сильные гарантии для себя. И, в-третьих, нам нужны всесторонние постоянные гарантии со стороны союзников", – сказал он.

Анджей Дуда ранее обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вынести на предстоящий саммит в Гааге вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП, поскольку, по его мнению, Европа "совсем не готова" к войне.

На внеочередном саммите по безопасности ЕС 6 марта лидеры стран-членов поддержали инициативу Еврокомиссии по усилению оборонной способности ЕС и предлагают Совету ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.