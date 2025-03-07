Республиканцы призывают Трампа возобновить помощь и обмен разведданными с Украиной

Законодатели-республиканцы начинают призывать президента США Дональда Трампа отменить свое решение о приостановлении американской военной и разведывательной помощи Украине.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

Республиканцы предупреждают, что длительная остановка американской помощи в военных действиях будет иметь серьезные пагубные последствия.

По их мнению, Трамп имел право временно прекратить поставки оружия в Украину, чтобы оценить ход войны, оказать давление на союзников по НАТО, и создать окно для переговоров о мирном соглашении между Украиной и РФ.

Но в то же время законодатели от Республиканской партии предупреждают, что остановка поставок оружия и боеприпасов на слишком долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что подорвет ее рычаги влияния в переговорах с Россией.

Кроме того, они подчеркивают необходимость немедленно возобновить обмен разведданными, поскольку, по словам законодателей, Соединенные Штаты вряд ли выиграют от лишения Украины критически важной разведывательной информации с поля боя.

"Это тревога за украинский народ. Меня больше беспокоит, как к этому отнесутся люди на поле боя", – сказал сенатор Том Тиллис, комментируя паузу в американских военных поставках.

Тиллис предупредил, что пауза в оказании помощи, о которой было объявлено в понедельник, "может оказаться полезной для Путина".

Тиллис сказал, что у Украины достаточно оружия и боеприпасов, чтобы пока удерживать линию фронта, но выразил надежду, что пауза в военной помощи продлится недолго.

Он сказал, что "не против" паузы, если это будет краткосрочная "переговорная тактика".

"Я надеюсь и молюсь, чтобы она была недолгой. Думаю, так и будет", – добавил сенатор.

Председатель Комитета Сената по вопросам ассигнований Сьюзан Коллинз заявила, что выступает против прекращения военной помощи.

"Я не думаю, что мы должны приостанавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь", – сказала она, назвав нынешний момент „критическим для Украины".

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подчеркнул, что пауза в военной помощи Украине будет временной.

"Это пауза, что важно, а не остановка. Я думаю, что это часть переговоров. И я надеюсь, что в конце концов мы посадим людей за стол переговоров и сможем договориться о соглашении, которое принесет мирное решение этого трехлетнего конфликта, и, надеюсь, будет уважать суверенитет украинского народа", – сказал он.

Сенатор Линдси Грэм также отметил, что обеспокоен объявленной Трампом паузой по обмену разведданными с Украиной.

"Я очень обеспокоен этим в долгосрочной перспективе, – отметил он.

Сенатор Джон Корнин, старший член Комитета Сената по вопросам разведки, сказал, что "разведывательные данные, которые мы предоставляли украинцам, были очень важными для того, чтобы они могли продолжать борьбу".

"Я надеюсь, что пауза будет отменена в какой-то момент", – заявил он.

Сенатор Майк Раундс, член Комитета по вопросам вооруженных сил, заявил, что не поддерживает решение о прекращении обмена разведданными с Украиной, а также надеется, что пауза в военной помощи Украине будет лишь временной.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.