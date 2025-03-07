ЗМІ: Британія продовжить надавати розвіддані Україні

Велика Британія продовжуватиме надавати розвідувальну інформацію Україні попри те, що США припинили обмін розвідданими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Guardian.

Як розповіли джерела видання, Британія також продовжить постачати свій аналіз вихідних даних.

Крім того, у Лондоні визнають, що їхні можливості та можливості інших європейських країн – обмеженіші, ніж у США.

"Вони не настільки масштабні, як можливості США, не мають такого ж масштабу і не можуть зайняти їхнє місце. Але вони дозволять Україні зберігати певне раннє попередження про атаку і можливість ударів вглиб Росії", – сказав співрозмовник видання.

Розвідувальні дані, зібрані за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються і передаються Україні в поєднанні з матеріалами з відкритих джерел, йдеться у публікації.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.