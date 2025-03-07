СМИ: Британия продолжит предоставлять разведданные Украине

Великобритания будет продолжать предоставлять разведывательную информацию Украине несмотря на то, что США прекратили обмен разведданными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикацииThe Guardian.

Как рассказали источники издания, Великобритания также продолжит поставлять свой анализ исходных данных.

Кроме того, в Лондоне признают, что их возможности и возможности других европейских стран – более ограничены, чем у США.

"Они не столь масштабны, как возможности США, не имеют такого же масштаба и не могут занять их место. Но они позволят Украине сохранять определенное раннее предупреждение об атаке и возможность ударов вглубь России", – сказал собеседник издания.

Разведывательные данные, собранные с помощью спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных сил, накапливаются и передаются Украине в сочетании с материалами из открытых источников, говорится в публикации.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.