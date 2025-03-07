Украина и Франция согласовали проекты по восстановлению в рамках соглашения на 200 млн евро

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению украинской критической инфраструктуры в рамках соглашения на 200 млн евро.

Об этом сообщило в пятницу Министерство экономики Украины, пишет "Европейская правда".

Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Париж обсудила с французскими чиновниками и предпринимателями проекты по восстановлению Украины в рамках соглашения на 200 млн евро, которое было заключено в октябре 2024 года.

В рамках соглашения с Францией будет реализовано всего 19 проектов в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все проекты должны быть воплощены в жизнь в период от 5 до 16 месяцев.

Из 200 млн евро 60 млн пойдут на поддержку энергетики, рассказала Свириденко.

По словам министра, это соглашение значительно усилит энергетический потенциал городов, которые нуждаются в помощи. Среди них – Харьков, Кривой Рог, Запорожье и другие регионы.

Финансирование позволит модернизировать устаревшую инфраструктуру, внедрить цифровые решения, восстановить поврежденные объекты, диверсифицировать источники энергии и перейти к зеленой энергетике.

Напомним, Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро – соответствующее соглашение подписали недавно.

Между тем США остановили программы по поддержке энергосистемы Украины. В частности, Государственный департамент США прекратил реализацию проекта USAID по восстановлению энергосети Украины после военных атак РФ.