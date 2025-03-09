В парламенті Німеччини закликають створити європейську розвідувальну мережу

Голова комітету німецького парламенту з нагляду за розвідкою Константін фон Нотц, закликав Німеччину та її європейських союзників створити власну мережу обміну розвідданими.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Він попередив, що в умовах зростання невизначеності Європа не може покладатися на розвіддані зі Сполучених Штатів.

"Нам потрібен європейський формат співробітництва в галузі розвідки – назвемо його "Єврооко" – щоб сильні держави могли швидко і безпечно обмінюватися інформацією на чітких правових підставах", – зазначив німецький депутат.

Він переконаний, що у майбутньому Європі "ніяк не вдасться обійтися без збільшення власних розвідувальних можливостей".

Фон Ноц запропонував поглибити зв'язки з так званим альянсом "П'ять очей" – давнім партнерством з обміну розвідданими між Великою Британією, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та США – але застеріг, що Європа не повинна залежати виключно від цієї мережі.

На його думку, європейські країни повинні створити власну систему обміну розвідданими, яка б відображала їхні специфічні потреби і вразливості у сфері безпеки.

Його пропозиція прозвучала в той момент, коли перебої в обміні розвідданими між Сполученими Штатами та їхніми союзниками викликають тривогу в Берліні.

Різке рішення ЦРУ призупинити обмін розвідданими з Україною, посилило побоювання, що подібні обмеження можуть поширитися і на Німеччину, що ще більше поставить під загрозу безпеку Європи.

На цьому тлі заступник голови комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Родеріх Кізеветтер заявив, що дії США щодо України – "це зміна парадигми, яка сильно вдарить по нас".

"Ми десятиліттями покладалися на можливості американської розвідки. Якщо їх у нас заберуть, ми повинні швидко розробити альтернативні структури", – попередив він.

У п'ятницю телеканал CNN повідомив, що США продовжують ділитись з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".