В парламенте Германии призывают создать европейскую разведывательную сеть

Председатель комитета немецкого парламента по надзору за разведкой Константин фон Нотц, призвал Германию и ее европейских союзников создать собственную сеть обмена разведданными.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Он предупредил, что в условиях растущей неопределенности Европа не может полагаться на разведданные из Соединенных Штатов.

"Нам нужен европейский формат сотрудничества в области разведки – назовем его "Еврооко" – чтобы сильные государства могли быстро и безопасно обмениваться информацией на четких правовых основаниях", – отметил немецкий депутат.

Он убежден, что в будущем Европе "никак не удастся обойтись без увеличения собственных разведывательных возможностей".

Фон Ноц предложил углубить связи с так называемым альянсом "Пять глаз" – давним партнерством по обмену разведданными между Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и США – но предостерег, что Европа не должна зависеть исключительно от этой сети.

По его мнению, европейские страны должны создать собственную систему обмена разведданными, которая бы отражала их специфические потребности и уязвимости в сфере безопасности.

Его предложение прозвучало в тот момент, когда перебои в обмене разведданными между Соединенными Штатами и их союзниками вызывают тревогу в Берлине.

Резкое решение ЦРУ приостановить обмен разведданными с Украиной, усилило опасения, что подобные ограничения могут распространиться и на Германию, что еще больше поставит под угрозу безопасность Европы.

На этом фоне заместитель председателя комитета Бундестага по надзору за разведкой Родерих Кизеветтер заявил, что действия США в отношении Украины – "это изменение парадигмы, которое сильно ударит по нам".

"Мы десятилетиями полагались на возможности американской разведки. Если их у нас заберут, мы должны быстро разработать альтернативные структуры", – предупредил он.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но "сократили" обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, президент Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".