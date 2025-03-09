Фон дер Ляєн про США: між нами є розбіжності, але вони безперечно – наші союзники

Європейський Союз може мати розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але США завжди залишаться союзником ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюсселі 9 березня, присвяченій 100 дням чинного складу Єврокомісії, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільниця Єврокомісії вважає, що спільні інтереси, які мають ЄС та США, переважають різні оцінки деяких подій, які мають наразі уряди двох держав.

"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.

"У нас будуть розбіжності. Ми повинні їх вирішувати, повинні знаходити спільні шляхи", – додала вона.

Як один з прикладів, Урсула фон дер Ляєн нагадала, що метою Європи є добитися, щоб "Україна перебувала в такому стані, щоб вона могла продовжувати боротьбу, доки ми не досягнемо справедливого і тривалого миру".

"Отже, ми союзники (зі Сполученими Штатами – ред.), але це означає, що всі союзники повинні виконувати свої обов'язки", – підкреслила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше. Урсула фон дер Ляєн досі не мала особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після його обрання.

Фон дер Ляєн та Трамп лиш ровели телефонну розмову після його перемоги на виборах, на початку листопада 2024 року: говорили й про Україну.

Нагадаємо, що під час позачергового саміту лідерів ЄС 6 березня, за оборонний проект фон дер Ляєн Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи Орбана.