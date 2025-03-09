Фон дер Ляйен о США: между нами есть разногласия, но они определенно – наши союзники

Европейский Союз может иметь разногласия во взглядах с Соединенными Штатами, но США всегда останутся союзником ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной 100 дням действующего состава Еврокомиссии, передает корреспондент "Европейской правды".

Руководительница Еврокомиссии считает, что общие интересы, которые имеют ЕС и США, преобладают различные оценки некоторых событий, которые имеют сейчас правительства двух государств.

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом проблем США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть различия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", – сказала фон дер Ляйен.

"У нас будут разногласия. Мы должны их решать, должны находить общие пути", – добавила она.

Как один из примеров, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что целью Европы является добиться, чтобы "Украина находилась в таком состоянии, чтобы она могла продолжать борьбу, пока мы не достигнем справедливого и прочного мира".

"Итак, мы союзники (с Соединенными Штатами – ред.), но это означает, что все союзники должны выполнять свои обязанности", – подчеркнула она.

Как сообщалось ранее. Урсула фон дер Ляйен до сих пор не имела личной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его избрания.

Фон дер Ляйен и Трамп лишь провели телефонный разговор после его победы на выборах, в начале ноября 2024 года.

Напомним, что во время внеочередного саммита лидеров ЕС 6 марта, за оборонный проект фон дер Ляйен Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая Орбана.