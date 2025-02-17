Єврокомісія про можливу зустріч фон дер Ляєн з Трампом: робота триває

Робота з підготовки можливої зустрічі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа триває, але наразі жодних конкретних домовленостей не досягнуто.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди", повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер під час брифінгу у понеділок, 17 лютого.

Відповідаючи на питання щодо планів президентки Єврокомісії провести особисту зустріч з президентом США Дональдом Трампом, речник Єврокомісії констатував, що "не може повідомити нічого нового".

"Ви знаєте, що після переобрання президента Трампа відбувся контакт (телефонна розмова фон дер Ляєн та Трампа. – Ред.). Ви також знаєте, що контакти тривають на технічному рівні, а також на політичному рівні на різних берегах Атлантики. Робота триває", – сказав де Кеерсмахер.

Також речник Єврокомісії повідомив, що цього тижня європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович поїде до Сполучених Штатів для обговорення питань двосторонніх економічних відносин. Конкретна дата візиту єврокомісара у США наразі також ще не узгоджена.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн та Дональд Трамп провели телефонну розмову після його перемоги на виборах, на початку листопада 2024 року: говорили й про Україну.

Станом на зараз найвищий американський посадовець, з яким президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн особисто спілкувалася після офіційної зміни влади у США, – віцепрезидент США Джей Ді Венс, з яким вона зустрілася в Парижі 11 лютого.

На початку лютого фон дер Ляєн пообіцяла дати відповідь за "необґрунтовані тарифи" США проти ЄС.