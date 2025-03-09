Експрезидент Румунії назвав Трампа "м'ясником з Білого дому", що ослаблює Україну

Колишній президент Румунії Траян Бесеску назвав Дональда Трампа "м'ясником з Білого дому" і заявив, що той послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Росія могла безперешкодно завдати удару.

Про це він написав у своєму Facebook, передає "Європейська правда".

Траян Бесеску стверджує, що Дональд Трамп і Владімір Путін хочуть капітуляції України і відкрити Росії доступ до Республіки Молдова і східного флангу Європейського Союзу.

"М'ясник з Білого дому! Безсоромно брешучи, Трамп пояснює світові, що Путін не є агресором і що Путін хоче миру, саме тому він припинив військову та інформаційну допомогу Україні. Насправді ж, свідомо "М'ясник у Білому домі" послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Путін міг вдень і вночі завдавати неспровоковані удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури. Мета тандему Трамп-Путін – капітуляція України. Це відкриває Росії доступ до Республіки Молдова та східного флангу ЄС", – заявив він.

Бесеску також стверджує, що Румунія зобов'язана надати Україні необхідні ресурси, щоб сусідня країна могла вести мирні переговори.

"Ми зобов'язані надати Україні необхідні ресурси, щоб країна могла існувати і вести переговори про прийнятний мир. Це буде нелегко, маючи в опонентах братство Трампа і Путіна", – заявив експрезидент Румунії.

"Ймовірно, в баченні Трампа MAGA також означає підтримку Путіна у вбивстві тисяч беззахисних українців, дітей, жінок і людей похилого віку, під російськими та іранськими бомбами злочинця Путіна. MAGA! Так! Але це буде неможливо з Трампом та його зграєю", – додав Траян Бесеску.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "може не вижити" у війні з Росією навіть з американською допомогою.

Трамп також заявив, що ніхто був настільки жорсткий по відношенню до Росії, як він.