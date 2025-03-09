Экс-президент Румынии назвал Трампа "мясником из Белого дома", ослабляющим Украину

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску назвал Дональда Трампа "мясником из Белого дома" и заявил, что тот последовательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Россия могла беспрепятственно нанести удар.

Об этом он написал в своем Facebook, передает "Европейская правда".

Траян Бэсеску утверждает, что Дональд Трамп и Владимир Путин хотят капитуляции Украины и открыть России доступ к Республике Молдова и восточному флангу Европейского Союза.

"Мясник из Белого дома! Беззастенчиво лгущий Трамп объясняет миру, что Путин не является агрессором и что Путин хочет мира, именно поэтому он прекратил военную и информационную помощь Украине. На самом же деле, сознательно "Мясник в Белом доме" последовательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Путин мог днем и ночью наносить неспровоцированные удары по городам и объектам критической инфраструктуры. Цель тандема Трамп-Путин – капитуляция Украины. Это открывает России доступ к Республике Молдова и восточному флангу ЕС", – заявил он.

Бэсеску также утверждает, что Румыния обязана предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы соседняя страна могла вести мирные переговоры.

"Мы обязаны предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы страна могла существовать и вести переговоры о приемлемом мире. Это будет нелегко, имея в оппонентах братство Трампа и Путина", – заявил экс-президент Румынии.

"Вероятно, в видении Трампа MAGA также означает поддержку Путина в убийстве тысяч беззащитных украинцев, детей, женщин и стариков, под российскими и иранскими бомбами преступника Путина. MAGA! Да! Но это будет невозможно с Трампом и его стаей", – добавил Траян Бэсеску.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить " в войне с Россией даже с американской помощью.

Трамп также заявил, что никто не был настолько жестким по отношению к России, как он.