Трамп прокоментував загибель військових США на полігоні у Литві

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що тіла трьох з чотирьох американських солдатів, які вважалися зниклими безвісти після того, як їхня бронемашина затонула в болоті в Литві минулого тижня, були знайдені.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у понеділок у Білому домі, його слова наводить CNN.

Солдати і бронемашина M88 Hercules зникли рано вранці 25 березня, коли вони виконували навчальну місію з технічного обслуговування, відновлюючи іншу американську машину на литовському полігоні.

"Троє (військових) більше не з нами, і один, на жаль, напевно, в тій же категорії, але вони (армія) ще не оголосили про це", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, щоб знайти четвертого солдата, повідомили раніше в американській армії.

Схоже, відзначив президент США, що під вагою машини із американськими солдатами обвалився берег водойми.

"Це дуже важкий транспортний засіб, і якщо вони трохи посковзнулися, то... ймовірно, саме це і сталося, і він (автомобіль) перекинувся", – сказав Трамп.

31 березня бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб. Операція тривала декілька днів.