Трамп прокомментировал гибель военных США на полигоне в Литве

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что тела трех из четырех американских солдат, которые считались пропавшими без вести после того, как их бронемашина затонула в болоте в Литве на прошлой неделе, были найдены.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в понедельник в Белом доме, его слова приводит CNN.

Солдаты и бронемашина M88 Hercules исчезли рано утром 25 марта, когда они выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию, восстанавливая другую американскую машину на литовском полигоне.

"Трое (военных) больше не с нами, и один, к сожалению, наверное, в той же категории, но они (армия) еще не объявили об этом", – сказал Трамп в Овальном кабинете.

Поисково-спасательные работы продолжаются, чтобы найти четвертого солдата, сообщили ранее в американской армии.

Похоже, отметил президент США, что под весом машины с американскими солдатами обвалился берег водоема.

"Это очень тяжелое транспортное средство, и если они немного поскользнулись, то... вероятно, именно это и произошло, и он (автомобиль) перевернулся", – сказал Трамп.

31 марта бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Операция длилась несколько дней.